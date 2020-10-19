В Ярославской области из-за пандемии COVID-19 взлетели цены на аренду домов

Средняя цена за аренду дома в Ярославской области составляет 38686 рублей в месяц Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Ярославская область вошла в топ-5 регионов России по росту цен на аренду дач, частных домов и коттеджей, сообщает федеральный портал «Мир квартир». Ставка на индивидуальные дома в нашем регионе с октября 2019 года выросла на 41,1%. Специалисты считают, что изменение цен связано с пандемией коронавируса.

- Спрос на аренду домов вырос из-за пандемии: многие стремятся переехать за город, тем более что все большему количеству людей теперь можно работать удаленно. Если весной мы наблюдали всплеск спроса на летние дачи, то теперь - на дома для всесезонного проживания, оборудованные так, что там можно зимовать. Если пандемия затянется или после второй волны наступят третья и четвертая, мы увидим массовую смену арендных квартир на дома, - объясняет генеральный директор портала Павел Луценко.

По данным портала, в настоящее время средняя цена за аренду дома в Ярославской области составляет 38686 рублей в месяц.

Кроме Ярославской области, в пятерку лидеров вошли республика Алтай (здесь цены выросли на 49%), Костромская область (+44%), Новгородская область (+43,8%) и республика Ингушетия (+42,6%).