Жители одного из районов Ярославской области могут остаться без газа

Сегодня, 19 октября, в Тутаеве три дома уже отключили от газа Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители 74 многоквартирных домов Тутаева и Тутаевского района могут остаться без газа из-за отсутствия договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

По информации пресс-службы ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», к настоящему моменту необходимых документов нет в 18 домах Чебаковского сельского поселения, в 30 домах Константиновского сельского поселения. Прекратить поставку голубого топлива по всем адресам планируют до конца месяца. Сегодня, 19 октября, в Тутаеве три дома уже отключили от газа.

Все собственники квартир за двадцать дней до предполагаемой даты отключения получили соответствующие уведомления. За это время жители должны были обратиться в организацию, которая обслуживает газовое оборудование, заключить с ней соответствующий договор и предоставить его поставщику газа. Без этого документа поставлять ресурс абонентам по закону нельзя.

- Отключение от системы газоснабжения - вынужденная мера, к которой необходимо прибегнуть ради безопасности жителей города. Именно неисправности газового оборудования часто служат причиной трагедий и несчастных случаев. Только своевременная проверка и надлежащее техническое обслуживание являются гарантией безопасности, - отметили в компании.