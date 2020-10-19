Протестировать уличное видеонаблюдение от «Ростелекома» сможет любой желающий

Фото: ПАО «Ростелеком»

На главных зданиях провайдера в Ярославле, а также Костроме установлены уличные камеры видеонаблюдения, трансляцию с которых может посмотреть любой желающий.

Для бесплатного тестирования сервиса «Видеонаблюдение» компания зарегистрировала специальный личный кабинет и открыла к нему доступ.

Чтобы посмотреть изображение с камер видеонаблюдения, необходимо войти в личный кабинет на сайте или скачать приложение «Умный дом» от «Ростелекома» в GoogleMarket или AppStore. Для доступа нужно ввести логин rt_vn_kos@mail.ru и пароль – ayFWNkh4.

- Наши клиенты используют видеонаблюдение в самых разных ситуациях. Но чаще всего – это наблюдение за стоянкой автомобиля, если придомовая территория не оборудована специальной системой. Мы установили уличные камеры из комплекта ″Видеонаблюдение″ на зданиях офисов компании в Ярославле и Костроме, чтобы продемонстрировать, как работает эта облачная услуга. Такой вариант поможет оценить качество картинки, удобство приложения и его возможности. Несомненно, видеонаблюдение на парковке – не единственный вариант использования сервиса, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Камера поможет присмотреть за детьми или пожилыми родственниками, домашними животными, а также даст возможность контролировать сохранность квартиры или загородного дома».

«Ростелеком» в зависимости от задач предлагает уличные и внутренние камеры. Первая поможет следить за территорией двора, парковкой, детской площадкой. Антивандальную камеру не смогут испортить. Она запишет все в разрешении HD и зафиксирует каждое движение.