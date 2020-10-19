Электросетевые организации Ярославской области просят прокуратуру проверить ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Прокурора Ярославской области Дмитрия Попова просят провести поверку финансово-хозяйственной деятельности гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии в регионе – ПАО ТНС энерго Ярославль». Соответствующее послание главе надзорного ведомства направили руководители практически всех работающих в области крупных электросетевых организаций: филиала «Россети Центр Ярэнерго», ОАО «Рыбинская городская электросеть», АО «ЯрЭСК», МУП ТМР «Горэлектросеть», филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго», АО «Ресурс». Как отмечается в письме, из-за действий гарантирующего поставщика в Ярославской области сложилась критическая ситуация с платежами за услуги по передаче электрической энергии, что в итоге может негативным образом сказаться на состоянии ее электросетевого комплекса.

По итогам 2019 года просроченная задолженность ПАО «ТНС энерго Ярославль» перед сетевыми организациями выросла на 800 миллионов рублей, а только за 9 месяцев текущего года – на 900 миллионов рублей, достигнув 3,7 млрд рублей. Таким образом, с начала 2019 года гарантирующий поставщик увеличил свой долг почти вдвое. Темпы роста долга энергосбытовой компании являются критическими для электросетевого комплекса региона, подчеркивается в послании.

При этом, ПАО «ТНС энерго Ярославль» игнорирует не только претензии сетевых организаций, но и поручения Правительства Ярославской области. В соответствии с решениями, принятыми в рамках внеочередного заседания регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, гарантирующему поставщику было поручено обеспечить оплату услуг по передаче электроэнергии в размере не менее 100% текущих начислений. На данный момент он его не исполнил.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» нарушает платежную дисциплину, несмотря на то, что имеет все необходимые для исполнения своих обязательств финансово-экономические ресурсы, указывается в письме. Необходимая валютная выручка (НВВ) компании растет опережающими темпами – на 30% за три года, и составляет сегодня 1,8 млрд рублей или 30% от необходимой валовой выручки 17 электросетевых организаций Ярославской области. В отличие от сбытовой компании выручка сетевых организаций за тот же трехлетний период выросла на 4%.

Доля в НВВ региона является одной из самых высоких среди гарантирующих поставщиков, работающих в других субъектах Центральной России, но несмотря на более низкие показатели добросовестно исполняющих свои платежные обязательства. Такая ситуация свидетельствует о крайне неэффективной деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в качестве ГП.

Учитывая высокую, более 70%, долю ПАО «ТНС энерго Ярославль» в общем объеме платежей за передачу электроэнергию в регионе, неисполнение компанией своих договорных обязательств препятствует надежному функционированию электросетевого комплекса Ярославской области, отмечается в послании. В связи с неплатежами гарантирующего поставщика электросетевые организации имеют предельные накопленные кредитные обязательства и по причине отсутствия источников финансирования вынуждены сокращать объемы реализации своих инвестиционных программ. Это ставит под угрозу обеспечение энергетической безопасности Ярославской области и в без того непростых условиях, определенных, в том числе, текущей санитарно- эпидемиологической обстановкой. Именно данное обстоятельство стало главной причиной обращения организаций, оказывающих услуги по передаче электроэнергии, в надзорное ведомство.