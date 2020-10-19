«Ничем не лучше дикарей»: ярославский депутат встал на защиту барсуков

Депутат требует прекратить убивать животных ради барсучьего жира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский выступил против убийства барсуков. Их жир в народе считается хорошим средством для укрепления иммунитета и поэтому сейчас пользуется большим спросом. Но из-за желания людей остаться здоровыми гибнут ни в чем не повинные зверьки.

- Я против глупости. Глупость – лечить мочой, барсучьим жиром или подорожник прикладывать. Конечно, у всего вышеперечисленного есть определенные физико-химические свойства, которые могут оказать полезное действие при определенных состояниях. Но сейчас не 12 век. В 21 веке убивать барсуков ради веры в «целебные» свойства, которых мизерное количество и только при очень небольшом перечне условий, - написал на своей странице в «Фейсбуке» Дмитрия Петровский.

Те же самые витамины и микроэлементы можно получить из лекарственных препаратов, но в большем количестве. И для этого не нужно уничтожать животных. Поэтому депутат в качестве одной из мер назвал бойкот аптек, в которых продают барсучий жир.

- Чем мы лучше тех же африканских и белых дикарей, которые убивают слоников и носорогов ради их бивней? Да ничем. Нельзя издеваться над животными ради забавы, - считает Дмитрий Петровский.