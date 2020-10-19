В демидовском университете Ярославля продлили дистанционку

В ЯрГУ имени П.Г.Демидова продлили дистанционку до 8 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЯрГУ имени П.Г.Демидова продлили дистанционный формат обучения еще на три недели.

Напомним, что на удаленную форму работы университет перешел 5 октября, к очному режиму работы студенты и педагоги должны были вернуться уже 19 числа, то есть сегодня. Но эпидемиологическая ситуация сделать этого не позволила. Число заболевших студентов не уменьшается.

Все лекции сейчас проходят в онлайн-режиме, те лабораторные работы, которые невозможно отложить или перевести на дистант, проводятся с соблюдением всех санитарных норм.