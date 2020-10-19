Избавился от машины, но пришел с повинной: в Ярославле будут судить водителя, насмерть сбившего старушку

Свою вину водитель признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

От 5 до 12 лет лишения свободы грозит ярославцу, который 6 июня на пешеходном переходе на улице Спартаковской сбил пожилую женщину. 82-летняя ярославна, которая пропала под колеса ВАЗа, получила многочисленные травмы и спустя несколько часов после ДТП скончалась в реанимации.

А водитель с места наезда скрылся. В укромном месте он снял с машины номера, а сам автомобиль бросил в кювет. Но совесть, видимо, спать спокойно не давала: узнав, что его разыскивают, мужчина сам явился в полицию с повинной.

- Обвиняемый ранее был лишен водительских прав, срок лишения истек, но водительского удостоверения он не имеет. Кроме того, ярославец знал, что у машины не исправны тормоза, но все равно сел за руль, что привело к аварии с тяжкими последствиями, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас горе-водитель заключен под стражу, свою вину он признает. В ближайшее время дело будет передано в суд.