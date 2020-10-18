Из пожара в Ярославском районе спасли трех человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огонь в доме на улице Набережная в деревне Прусово Ярославского района заметил случайный прохожий. Он и сообщил о пожаре спасателям. Если бы не он, все могло бы закончиться гораздо хуже - на часах было около 3 ночи и вся деревня спала.

Когда приехали пожарные, пламя уже охватило весь дом. Деревянная одноэтажная постройка занялась как спичка. Через три часа, когда спасатели полностью пролили строение, от него остались только головешки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ярославской области, спаслись три человека: 12-летний подросток и 66-летние мужчина и женщина. Все они сейчас находятся в больнице.

Причины возгорания устанавливаются.