Начальника колонии в Угличе оставили под домашним арестом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 18 октября, в Угличском районном суде рассматривался вопрос о заключении под стражу начальника исправительной колонии №3 Романа Дарушина. Он обвиняется в хищении вверенного ему имущества, с использованием своего служебного положения.

- Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом отклонено. Частично удовлетворено ходатайство защитника, - пояснили в Ярославском областном суде.

Романа Дарушина на время следствия заключили под домашний арест. Там он пробудет до 15 декабря.