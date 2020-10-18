В Рыбинск съехались тик-токеры со всей страны

ФОТО: Администрация Рыбинска

В эти выходные Рыбинск стал столицей российского ТикТока. Сюда приехали около 30 блогеров из Ярославля, Москвы, Анапы и других городов. С гостями встретился глава города Денис Добряков. - Несмотря на юный возраст, у вас огромный опыт общения в сети. Вы знаете, как себя представить миру, как быть популярным. Мне самому близки социальные сети, многие распоряжения по администрации я даю именно через соцсети, потому что это мобильно и удобно. Я хочу, чтобы вам у нас понравилось. Надеюсь, что вы потом о нас расскажете, как о хорошем городе, - поприветствовал он участников слета. ТикТок - популярная социальная сеть, в основе которой лежит создание коротких видеороликов. Особо успешные пользователи становятся настоящими знаменитостями со своей армией поклонников. У многих знакомство с ТикТоком началось случайно. - Меня зарегистрировала в ТикТоке шестилетняя дочь подруги, и мне стало это интересно. Это площадка, где каждый может раскрыть свои таланты, - отметил известный стилист, имиджмейкер, шоумен Джордж Ровалс.