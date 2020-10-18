Погода в Ярославкой области: ожидается мокрый снег

Ожидается мокрый снег Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 18 октября, в Ярославской области ожидается ухудшение погода, предупреждают спасатели. Днем ветер усилится до 15 метров в секунду, вероятен мокрый снег и дождь.

Ухудшение погоды может привести к ДТП и другим происшествиям, поэтому водителей просят быть осторожными на дорогах. Если вы еще не сменили летнюю резину на зимнюю, будьте предельно осторожны. И не затягивайте с этим делом.

Не исключены обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций, нарушения в системе ЖКХ.