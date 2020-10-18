Волковский театр в Ярославле разыгрывает два билета на спектакль. ФОТО: архив КП

Волковский театр объявил конкурс "МаскеРад" на самое интересное, креативное, красивое фото в маске.

- Мы хотим, чтобы наши представления были максимально безопасными для зрителей и актеров и поэтому очень просим – носите пожалуйста маски! Можно относиться к ним не как к досадной необходимости, а как новому интересному аксессуару. Маски сейчас есть на любой, даже самый изысканный вкус. Знаем, что вам, нашим любимым театралам, его не занимать, поэтому решили объявить конкурс, - написали организаторы на странице Волковскго театра ВКонтакте.

Приз за лучшее фото - два билета на спектакль "Ромео и Джульетта", который пройдет 25 октября. На билетах свой автограф поставит художественный руководитель Первого русского Сергей Пускепалис.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выложить фотографию в маске на странице в социальной сети, обязательно добавив хэштег #МаскерадВволковском. Сделать снимок можно на улице, в театре, на работе и других общественных местах. Снимок опубликуют на странице театра и тот, что наберет наибольшее число лайков, станет победителем.