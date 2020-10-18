В Ярославле построят новый микрорайон на месте пустыря Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый микрорайон с домами разной этажности будет построен в Красноперекопском районе на территории поселка Текстилей. Сейчас это - лишь пустырь, но расположенный не очень далеко от исторического центра Ярославля. Застроить планируется почти 18 гектаров земли. Мэрия уже объявили аукцион по продаже 15 участков.

- Помимо многоквартирных домов будут построены детский сад на 300 мест, школы на 550 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. Территория обеспечена возможностью подключения к объектам инженерной инфраструктуры в полном объеме, - пояснил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Как сообщает мэрия города, документация по планировке уже разработана, проект межевания утвержден, общественные обсуждения прошли, местные жители не против.

Участки будущего микрорайона ограничены улицами Большой Донской, Большой Забелицкой, Торфяной, 2-м Торфяным переулком, 5-м Торфяным переулком и границей Донского кладбища.