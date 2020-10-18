В Ярославле мужчина выпал из окна дома

Скорее всего, смерть ярославца носит не криминальный характер Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП на проспекте Ленина в Ярославле произошло вчера, 17 октября, днем. 57-летний мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома. Он умер ее до приезда скорой помощи.

- В настоящее время следователями выполняются все необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Скорее всего, смерть ярославца носит не криминальный характер.