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Происшествия

В Ярославле мужчина выпал из окна дома

ЧП произошла на проспекте Ленина
Полина Вачнадзе
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Скорее всего, смерть ярославца носит не криминальный характер

Скорее всего, смерть ярославца носит не криминальный характер

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП на проспекте Ленина в Ярославле произошло вчера, 17 октября, днем. 57-летний мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже жилого дома. Он умер ее до приезда скорой помощи.

- В настоящее время следователями выполняются все необходимые проверочные мероприятия, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Скорее всего, смерть ярославца носит не криминальный характер.

ЧП