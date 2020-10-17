Начальника угличской колонии взяли за хищение имущества

В отношении руководителя исправительной колонии №3 Углича возбуждено уголовное дело по статье "Хищение вверенного имущества, совершенное с использованием служебного положения".

- По данным следствия, с марта по июнь этого года подозреваемый вывез с территории колонии стоящее на балансе учреждения имущество и продал его, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Какое именно имущество приглянулось сотруднику исправительной колонии, в СКР не уточняют.

Подозреваемый уже задержан, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.