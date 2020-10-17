В Ярославле строят самый большой в области ФОК: чем там можно будет заняться

ФОК планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года
Фото: Мэрия Ярославля
Строительство самого большого в регионе физкультурно-оздоровительного центра идет на улице Панина в Ярославле. Общая площадь здания составит более девяти тысяч квадратных метров.
Сейчас здесь уже ведутся внутренние отделочные работы.
В комплексе будут ледовая арена, два бассейна - взрослый и детский, тренажерный и спортивный зал в игровым полем, пространство для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и хореографией.
ФОК планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале следующего года.