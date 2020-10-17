Ярославского полицейского, устроившего смертельное ДТП, заключили под домашний арест

ДТП, в котором погибла сожительница Завражного, произошло на трассе Любим - Ярославль Фото: Сергей ГАПОН

Полковника полиции Владимира Завражного, который 15 октября спровоцировал ДТП на трассе в Даниловском районе, заключили под домашний арест. Такое решение принял Кировский районный суд Ярославля. Под домашним арестом полковник полиции пробудет минимум до 14 декабря этого года.

Напомним, ДТП, в котором погибла сожительница Завражного, произошло на трассе Любим - Ярославль. "Форд Фокус" вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. 42-летняя женщина от полученных травм скончалась. В момент аварии полковник был сильно пьян.

Возбуждено уголовное дело. Руководство регионального УВД инициировало проверку в отношении своего сотрудника, по результатам которой он, с большой долей вероятности, будет уволен из органов внутренних дел.