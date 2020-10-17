"Профукал свой билетик в Хогвартс". Список лесных гостей, забредших в Ярославль, пополнил филин

Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

- В зверином полку прибыло. Лис, медведей, кабанов и лосей вы уже видели. Ассоциативный ряд из слизня, мотылька и кокона завершен заключением, что это вовсе не сова, а самый что ни на есть филин, который четко дал мне понять, что утром выгляжу я не очень. Профукал свой билетик в Хогвартс..., - рассказывает ярославец.

Филин залетел на балкон и спокойно сидел, пока его не потревожил хозяин квартиры. Увидев, что ее заметили, птица тут же улетела.

В комментариях отметили, что в 80-е годы филины вили гнезда на балконах. Кстати, в последнее время совы довольно часто залетают в город, особенно зимой, когда в лесу мало пищи. Если птица спокойно сидит на дереве, спасать и помогать ей не нужно. Помощь человека ей необходима лишь в том случае, если она уже несколько дней сидит на одном и том же месте или травмирована. Тогда ее стоит отнести к орнитологу.