Жителей Ярославля просят не кормить животных у подъездов

Специалисты обработали от грызунов жилые дома и мусорные баки рядом с ними Фото: Мэрия Ярославля

По просьбе жителей улицы Пионерская в Дзержинском районе специалисты обработали от грызунов жилые дома и мусорные баки рядом с ними. От брагинцев участились жалобы на неприятное соседство - район заполонили крысы.

- Это острая проблема в Дзержинском районе, да и не только в нашем районе. Контейнерные площадки находятся недалеко от жилого фонда, многие дома оснащены мусоропроводом, рядом находится и множество продовольственных магазинов. В частности, здесь по соседству располагается рынок, поэтому грызуны чувствуют себя достаточно вольготно. Мы очень активно работаем с управляющими организациями, подходим к этой проблеме комплексно, - сказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Места обитания грызунов обработали специальным составом четвертого класса токсичности, зарыли норы, которые выкопали крысы. В управляющей компании района обратились к местным жителям с просьбой не кормить бездомных животных, которые живут во дворах и подвалах, так как корм для них является и кормом для грызунов.

Плановая дератизация проходит раз в месяц, но по обращениям жильцов домов ее могут сделать и вне графика. Если есть такая необходимость. нужно обратиться в диспетчерскую службу УК района и оставить заявку.