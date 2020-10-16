То дождь, то снег: в Ярославской области ухудшится погода в выходные

Ночью ожидаются заморозки Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области в эти выходные с большой долей вероятности выпадет первый снег. Региональный МЧС предупреждает о похолодании.

С 17 октября ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который приведет к понижению температуры воздуха – вплоть до минусовой. Ночью столбик термометра может опустить до -3 градусов.

18 октября, в воскресенье, не исключены дождь и даже мокрый снег.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП, возможным ограничением при проведении аварийно-восстановительных работ, - предупреждают спасатели.