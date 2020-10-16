В Ярославской области 47 классов ушли на карантин по ОРВИ и COVID-19

Департамент образования региона опубликовал новые цифры по заболевшим Фото: Мария ЛЕНЦ

Департамент образования Ярославской области опубликовал данные на 16 октября по заболевшим коронавирусом и ОРВИ школьникам. Помимо COVID-19 сейчас начался сезон простуд, поэтому некоторые классы ушли на карантин именно из-за респираторных заболеваний. Занятия в образовательных учреждениях прекращаются в том случае, если число заболевших превышает 20% от общего количество учащихся.

Итак, на 16 октября на карантин из коронавирусной инфекции переведены четыре класса в четырех школах.

С ОРВИ обстановка на данный момент куда хуже. На дистанционный режим обучения полностью перешла ярославская гимназия №1. Дистант продлится как минимум неделю, далее будет решено вопрос о его продлении или выходе на учебу в очном режиме.

На карантине по ОРВИ сейчас находятся 43 класса, заболели 240 учеников.

В Рыбинске не учится класс в школе №24, отправлены по домам ученики школы №2 Пошехонья и школы имени В.Ю.Орлова в Любиме. В Ярославле простуда внесла свои коррективы в образовательный процесс школ №№4, 72, 26, 10, 15 и гимназии №1.