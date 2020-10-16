«Ростелеком» заменит ярославцам более четырех тысяч старых роутеров

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Оператор в Ярославле и Рыбинске приступил к масштабной замене оборудования, находящегося в пользовании у абонентов.

Всего в рамках программы провайдер планирует заменить более четырех тысяч единиц старого оборудования, сообщили в пресс-службе компании.

Вместо устаревших роутеров специалисты компании устанавливают новые, работающие в двухчастотных диапазонах. Новые маршрутизаторы обеспечивают беспроводную передачу данных в стандарте Wi-Fi 4 (802.11n) в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, что помогает достигать скоростей до 150 Мбит/с при ширине канала 40 МГц на каждую независимую антенну. Это позволяет добиваться скорости передачи данных до 300 Мбит/с.

«Роутеры – устройства надежные, и порой работают у наших абонентов на протяжении нескольких лет. Но технологии с каждым годом становятся все более совершенными, а электроника устаревает. Если необходимы высокая скорость, стабильность сети, то стоит обновить устройство. Оборудование нового поколения в автоматическом режиме выбирает наименее загруженную частоту и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Не каждый задумывается о замене роутера, поэтому мы звоним нашим клиентам с предложением перейти на использование современного оборудования», рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Если скорость по тарифу выше, чем скорость, которую может обеспечить роутер, абоненту поступает звонок от провайдера с предложением заменить устройство. Посещать офис для этого не нужно – специалисты службы технической поддержки придут домой в назначенное время, и произведут установку.

Если не устраивают технические характеристики Wi-Fi-оборудования, приобретенного в собственность или в рассрочку, то можно также обратиться в компанию. Специалисты подберут подходящий вариант замены роутера на более современный.