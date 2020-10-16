В Ярославле закрылся киноклуб «Нефть»

Фото: страница Андрея Алексеева, "Фейсбук"

Киноклуб «Нефть», который находился в здании ДК «Нефтяник», закрылся. Об этом в социальных сетях сообщил его креативный директор Андрей Алексеев.

- Администрация ДК «Нефтяник» (читай мэрия Ярославля) предложила расторгнуть договор аренды помещений под кинопоказ «по соглашению сторон». Главный аргумент – якобы, скопившийся долг в 450 тысяч (из которых ½ - это аренда за 4 месяца карантина, на которую распространяется отсрочка на весь 2021 год, если что). Но истинная причина, разумеется, не в деньгах: нам дали понять, что работать в обычном режиме больше просто не дадут, - написал Андрей Алексеев. – Да, мы закрываемся.

В киноклубе отключили электроэнергию, тем самым не дав никакого шанса на продолжение сеансов.

Сейчас сотрудники «Нефти» просят у ярославцев финансовой помощи – им нужно рассчитаться с долгами.