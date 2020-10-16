В Знаменской башне Ярославля установили современное освещение

Свет под Знаменской башней будет включаться в 16:00 и выключаться в 8 утра Фото: Мэрия Ярославля

В Знаменской башне установили дополнительное оборудование, которое позволит включать и выключать свет в арке в определенное время автоматически. До этого данный процесс выполнялся в ручном режиме.

- От жителей города поступали жалобы по поводу отсутствия освещения в арке. Когда монтировали оборудование, которое работает на данный момент, не установили временной таймер. То есть, свет включал и выключал собственник здания. Сейчас собственник поменялся, поэтому возникли проблемы с переключением, - пояснил глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

Свет под Знаменской башней будет включаться в 16:00 и выключаться в 8 утра.