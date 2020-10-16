Как ярославцы будут отдыхать в новогодние праздники

Всего в 2021 году россиян ждут семь длинных выходных Фото: Полина Вачнадзе

В Правительстве России определились с праздничными днями в следующем, 2021 году. Россиян ждут целых семь длинных выходных, но самое главное – отдыхать мы будем в том числе и 31 декабря. Сделать этот день днем отдыха просили уже давно.

2 и 3 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесены на 5 ноября и 31 декабря. Длинная рабочая неделя ждет всю страну в феврале: но зато потом, из-за переноса субботы, 20 февраля, сможет отдохнуть три дня подряд, так как понедельник 22 февраля станет выходным.

Таким образом, нас ждет отдых с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.