В ярославской больнице оборудовали боксы для детей с подозрением на COVID-19

С начала распространения COVID-19 врачи приняли в боксах-изоляторах около 20 юных ярославцев, Фото: Александр ГЛУЗ

В областной детской больнице оборудовали два бокса-изолятора для детей с подозрением на коронавирус. В боксе юного пациента обследуют специалисты. Если в госпитализации ребенок не нуждается, его направляют на амбулаторное лечение.

- Если же госпитализация необходима, например, с аппендицитом, то двери в корпус блокируются, чтобы исключить присутствие посторонних лиц по пути доставки пациента в операционную. Для таких случаев операционная выделена отдельная, она готова к работе 24 часа в сутки, - рассказала алгоритм действий главный врач клиники Марина Писарева.

После операции ребенка таким же образом перевозят в бокс для дальнейшего лечения.

Отдельный бокс выделен и для новорожденных, там есть все необходимое для малышей оборудование.

С начала распространения COVID-19 врачи приняли в боксах-изоляторах около 20 юных ярославцев, которые были в контакте с зараженными коронавирусом.