В ярославской больнице оборудовали боксы для детей с подозрением на COVID-19

С начала распространения COVID-19 врачи приняли в боксах-изоляторах около 20 юных ярославцев,
Фото: Александр ГЛУЗ
В областной детской больнице оборудовали два бокса-изолятора для детей с подозрением на коронавирус. В боксе юного пациента обследуют специалисты. Если в госпитализации ребенок не нуждается, его направляют на амбулаторное лечение.
- Если же госпитализация необходима, например, с аппендицитом, то двери в корпус блокируются, чтобы исключить присутствие посторонних лиц по пути доставки пациента в операционную. Для таких случаев операционная выделена отдельная, она готова к работе 24 часа в сутки, - рассказала алгоритм действий главный врач клиники Марина Писарева.
После операции ребенка таким же образом перевозят в бокс для дальнейшего лечения.
Отдельный бокс выделен и для новорожденных, там есть все необходимое для малышей оборудование.
С начала распространения COVID-19 врачи приняли в боксах-изоляторах около 20 юных ярославцев, которые были в контакте с зараженными коронавирусом.