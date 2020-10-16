Приглашаем жителей Красных Ткачей в обновленный офис Сбербанка

ФОТО: Сбербанк

Воспользоваться банковскими услугами теперь можно с понедельника по пятницу, с 8.30 до 16.45. Для удобства клиентов офис также оборудован зоной самообслуживания. Она доступна клиентам в режиме 24х7, здесь установлено 3 устройства, где клиенты самостоятельно могут совершить большинство банковских операций.

Офис оборудован в соответствии с современными принципами банковского обслуживания и требованиями по безопасности. В просторном зале достаточно пространства для комфортного ожидания.

Клиентам доступен полный комплекс финансовых услуг, в том числе операции по открытию и пополнению вкладов, оформлению карт, потребительских и ипотечных кредитов, приему платежей, переводам и другие услуги. Кроме традиционных финансовых услуг сотрудники предложат клиентам продукты Экосистемы Сбера - сервисов для повседневной жизни человека.

На данный момент в Ярославской области население обслуживают 125 офисов Сбербанка

Вадим Лушин, управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк:

- Наша задача – оказывать услуги таким образом, чтобы это было удобно клиенту. Поэтому одновременно со стремительным развитием технологичных онлайн-сервисов мы продолжаем совершенствовать нашу филиальную сеть – для тех клиентов, кому удобнее обслуживаться в офисах. Мы считаем, что должны быть нашим клиентам надёжным помощником при решении самых разных жизненных вопросов и уверены: обновленный офис Сбербанка будет востребован жителями и гостями поселка Красные Ткачи.