В тройном ДТП в Ярославской области пострадали водитель и пассажир

Авария случилась вчера, 16 октября, в деревне Белогостицы Ростовского района. ФОТО: твиттер МЧС Ярославль

Авария случилась вчера, 16 октября, в деревне Белогостицы Ростовского района. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, 46-летний водитель «Рено Каптюр» столкнулся с машиной «Лада Самара», за рулем которой находился 47-летний мужчина. От удара последнюю отбросило в «Жигули.

В результате ДТП пострадали два человека. Это водитель «Лады» и 47-летняя пассажирка «Рено». Мужчину с травмами доставили в больницу, женщине госпитализация не потребовалась, она сможет лечиться дома.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.