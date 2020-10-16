20 групп Ярославского педагогического университета ушли на дистанционное обучение

В ЯГПУ действует смешанный режим обучения: большая часть занятий проходит удаленно Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 групп Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д.Ушинского временно перешли на дистанционное обучение, сообщает портал ЯРНОВОСТИ со ссылкой на ректора вуза Михаила Груздева.

По словам руководителя ЯГПУ, количество заболевших студентов растет. В настоящее время на дистант перевели те группы, у обучающихся которых подтвердился коронавирус. Кроме того, в университете действует смешанный режим обучения. Большая часть занятий проходит удаленно.

Напомним, с 12 октября на смешанный режим обучения перешел и Ярославский государственный технический университет.