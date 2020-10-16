Ярославский театр имени Волкова открывает новый сезон

Сегодня, 16 октября, театр имени Федора Волкова в Ярославле открывает новый 271-й сезон Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 16 октября, театр имени Федора Волкова в Ярославле открывает новый 271-й сезон. Уже вечером зрители увидят премьеру спектакля «Еврейское счастье» в постановке Егора Дружинина.

29-30 октября на сцене Первого русского покажут еще одну премьеру - «Сирену и Викторию» в постановке Валерия Кириллова. А в середине декабря планируют выпустить спектакль «…Забыть Герострата!» в постановке художественного руководителя театра Сергея Пускепалиса

С 15 по 22 ноября пройдет традиционный Волковский фестиваль.

- В этом году он проводится в формате Фестиваля русских зарубежных театров. Свои спектакли покажут артисты из Бишкека, Сухума, Душанбе, Алматы, Минска, Ташкента и Кишинева, - сообщается в официальной группе ярославского театра во ВКонтакте.

Обновился не только репертуар, но и сам театр. В помещениях сделали ремонт, на первом этаже установили фонтан, в зале заменили кресла, улучшили сцену и приобрели новое оборудование.

О правилах посещения театра в новом сезоне читайте здесь.