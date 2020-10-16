В Ярославской области двое безработных избили и ограбили женщину

Выяснилось, что задержанные причастны к совершению еще двух других преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тутаева обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее средь бела дня в подъезде дома избили неизвестные и отобрали сумку с продуктами и кошельком, в котором лежали банковские карты.

По горячим следам оперативникам удалось задержать подозреваемых - 41-летнего и 36-летнего местных жителей. Мужчины нигде не работают и уже не раз привлекались к уголовной ответственности.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что заявительница вошла в подъезд, злоумышленники последовали за ней, один из них нанес женщине удары, другой выхватил сумку, после чего мужчины скрылись с места преступления. Затем они решили воспользоваться банковской картой и купили в магазине алкоголь и продукты на семь тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые находятся под стражей. Выяснилось, что они причастны к совершению еще двух других преступлений.

Расследование продолжается.