В Ярославле водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика

Пострадавшего с травмами доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле 29-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил девятилетнего мальчика. ДТП произошло вчера, 15 октября, около 15:25 на Красноперевальском переулке. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Госавтоинспекция напоминает водителям: уступайте дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом в движении, будьте внимательными при подъезде к пешеходным переходам, заблаговременно снижайте скорость. Правоохранители обращаются и к родителям:

- Разговаривайте с детьми о правилах безопасного поведения на дороге, подкрепляйте знания вашим личным примером. Контролируйте своих детей, обеспечьте на верхней одежде ребят наличие световозвращающих элементов.