В Ярославле маршрутка врезалась в столб: пострадали три человека

ДТП произошло вчера, 15 октября, около 20:30 на Московском проспекте Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 15 октября, около 20:30 на Московском проспекте. По предварительной информации, автобус «ПАЗ», за рулем которого находился 47-летний водитель, врезался в столб.

Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. В комментариях под опубликованным постом ярославцы рассказали о том, что произошло.

- Трое пострадавших, в том числе мой отец. Водителя подрезали, - написала пользователь сети под ником Лисенок Ло.

Информацию о количестве пострадавших подтвердили в УМВД России по Ярославской области.

- 53-летний мужчина и две женщины, 33 и 60 лет, нуждаются в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.