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"Очень атмосферно". Рыбинская певица снялась в клипе Леонида Агутина

Анастасия Наумова стала призером конкурса "Каверни Агутина"
Полина Вачнадзе
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ФОТО со страницы Анастасии Наумовой ВКонтакте

ФОТО со страницы Анастасии Наумовой ВКонтакте

Рыбинская певица Анастасия Наумова, которая выступает под псевдонимом Nana Mova, снялась в новом клипе Леонида Агутина. Девушка приняла участие в конкурсе "Каверни Агутина" и стала его призером.

Певец, который вместе со своей командой отсмотрел около тысячи видео, решил не ограничиваться дипломами для победителей, а пригласил музыкантов на съемки клипа на свою новую песню. Съемки прошли вчера, 14 октября, в Москве.

- Словами все не описать. Концентрация творческих людей на площадке зашкаливала. Глобальность проекта и организация. Ну и сам артист - легенда. С душой и глубиной! Он шутил, общался с нами. Очень атмосферно было. Также мы поучаствовали в записи припева к песне прямо на съемочной площадке. Спасибо за этот праздник! Это было невероятно, – поделилась впечатлениями Анастасия в соцсетях.

Когда клип выйдет на экраны, пока держится в секрете.