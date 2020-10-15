"Будет уволен": в УВД прокомментировали аварию с участием полицейского

ДТП в Даниловском районе произошло сегодня, 15 октября. Сотрудник полиции, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением своего "Форда Фокус" и выехал в кювет. После этого машина перевернулась. Пассажирка автомобиля, гражданская жена полицейского, скончалась.

- Руководством УМВД России по Ярославской области назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудника, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, - прокомментировали ситуации в полиции.