Ярославцы могут вернуть деньги за путешествия по России Фото: Полина Вачнадзе

Ярославская область принимает участие во втором этапе программы кэшбэка за путешествия по России. Ярославские туристы смогут вернуть часть денег, потраченных на поездки по стране с 15 октября по 5 декабря.

В кэшбэке участвуют поездки от двух ночей, а также короткие путешествия на выходные. Можно сделать возврат в 20%, при этом стоимость тура не учитывается. Максимально можно вернуть 20 тысяч рублей.

Подробности акции на сайте мирпутешествий.рф.

Чтобы принять участие в программе и получить возврат, необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной системы «Мир». После этого нужно выбрать путешествие и оплатить его зарегистрированной картой «Мир». Возврат производится в течение 5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже оператору акции.