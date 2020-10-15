Пенсии и налоги

Прокомментировать законопроекты мы попросили депутата областной Думы от фракции КПРФ Эльхана Мардалиева.

- Эльхан Яварович, предложено проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Как КПРФ относится к такой инициативе и поддержит ли ее?

- Безусловно. Более того, КПРФ неоднократно выступала за возобновление индексации страховых пенсий для работающих и вносила соответствующие законопроекты, но эти инициативы отвергались правительством и «Единой Россией». Люди пенсионного возраста вынуждены искать работу или подработку, так как на одну пенсию у нас прожить невозможно. Можно только пытаться существовать. Напомню: пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Это было сделано по предложению правительства и утверждено голосами «Единой России» в Госдуме «для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России».

На недавней встрече с руководителями фракций Госдумы идею индексации неожиданно для нас поддержал президент РФ Владимир Путин, который поручил правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. В таких ситуациях для нас не имеет значения «авторство» законопроекта. Главное, чтобы он был в кратчайшие сроки проработан и принят так, чтобы принести максимум пользы для граждан.

- В Ярославскую областную Думу тоже вынесен и будет рассматривать законопроект о дополнительных льготах для многодетных семей…

- Да. Речь идет о транспортном налоге. Такую идею прорабатывала и предлагала наша фракция КПРФ, но мы не видели поддержки. Сейчас с подобной инициативой вышли коллеги из ЕР. И мы безусловно поддержим этот законопроект и приложим все усилия, чтобы он был реализован. Сейчас налог не начисляется многодетным владельцам машин с двигателями мощностью только до 100 лошадиных сил. Планируется расширить льготу до 150 лошадиных сил. Это коснется нескольких тысяч семей. Отмечу, что речь идет только об одной машине, имеющейся у многодетных родителей. Решение совершенно логичное, поскольку такие семьи далеко не всегда могут обходиться малолитражным автомобилем.