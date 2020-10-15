Хирургический корпус онкобольницы в Ярославле построят в 2021 году

Уже завершено строительство коробки здания Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле продолжается строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы. Уже завершена кирпичная кладка стен с 1 по 8 этаж, наполовину установлены окна, идет монтаж оборудования венткамеры и отопления. На стройке сейчас работают 90 человек. Стоимость объекта – 3,6 миллиарда рублей.

Проект разработан специально для Ярославля. Корпус рассчитан на 266 мест, его площадь – более 20 тысяч квадратных метров.

В новом здании будут находиться приемное отделение, отделения лучевой диагностики, внутрипросветной эндоскопической диагностики и анестезиологии, реанимация, стационар, операционный блок, экспресс-лаборатория.

Полностью завершить строительство должны в четвертом квартале следующего года.