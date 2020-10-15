В Ярославской области будут судить водителя, сбившего велосипедистку

На скамье подсудимых окажется 36-летний житель Новочебоксарска Фото: Алексей БУЛАТОВ

На скамье подсудимых окажется 36-летний житель Новочебоксарска. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 19 июня 2019 года на трассе М-8 в Ярославском районе. По версии следствия, мужчина, находясь за рулем автомобиля «Хино», не выбрал безопасную скорость, выехал на правую обочину, ездить по которой запрещено, и сбил 24-летнюю велосипедистку. После этого водитель скрылся с места аварии. На помощь пострадавшей, которой оказалась жительница Ростова, пришли другие автомобилисты. К счастью, девушка выжила, но получила множественные травмы.

- Сотрудникам ГИБДД удалось установить личность водителя и разыскать его. В ходе следствия и проведенных экспертиз его причастность к совершению дорожно-транспортного происшествия была доказана. Свою вину мужчина признал частично и на данный момент возместил пострадавшей материальный и моральный ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Расследование завершено, дело передано в суд.