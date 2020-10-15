Футбольная школа ярославского «Шинника» стала региональным центром РФС

Сотрудников центра теперь будут обучать лучшие специалисты РФС. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" во ВКонтакте

Центру подготовки юных футболистов клуба «Шинник» присвоили статус регионального центра Российского футбольного союза. Об этом на своей странице в социально й сети сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По словам главы региона, теперь футбольная школа сможет улучшить свою инфраструктуру. В следующем году на территории стадиона появятся два новых поля размером 60 на 40 и 40 на 40 метров. В дальнейшем РФС ежегодно будет выделять футбольные покрытия размером 105 на 65 метров. Кроме того, тренеры, судьи, менеджеры и врачи смогут повысить уровень своей квалификации. Сотрудников центра будут обучать лучшие специалисты РФС.

- Также мы получим средства на обновление инвентаря и участие старших возрастных групп в Юношеской футбольной лиге. Это позволит ребятам получить игровую практику на самом высоком спортивном уровне, - отметил глава региона.

В настоящее время в центре подготовки занимаются более 600 ребят в возрасте от 4 до 19 лет.