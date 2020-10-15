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В Ярославле вандалы сломали перила в сквере на Чайковского

Кто это сделал, пока неизвестно
Светлана Крутикова
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Чтобы никто не поранился об оставшиеся стойки, их решили демонтировать

Чтобы никто не поранился об оставшиеся стойки, их решили демонтировать

Фото: Мэрия Ярославля

В этот раз вандалам помешали перила возле обелиска 30-летия Победы, который установлен в сквере на улице Чайковского.

Чтобы никто не поранился об оставшиеся стойки, их решили демонтировать. В ближайшее время купят и установят новые перила, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

- Благоустройство выполнили для ярославцев, а люди, совершившие это деяние, к сожалению, не осознают, что портят город, в котором сами живут. Чтобы исключить подобные факты вандализма, необходимо проработать вопрос установки камер видеонаблюдения, - отметил депутат муниципалитета Роман Галагаев.

Кто сломал перила, пока неизвестно. Кроме того, в сквере, который отремонтировали минувшей весной, уже успели изрисовать фундамент лавочек. Свой «автограф» оставили любители граффити.

Свой «автограф» оставили любители граффити

Свой «автограф» оставили любители граффити

Фото: Мэрия Ярославля