17 октября ярославцы напишут «Тотальный диктант»

Тотальный диктант пройдет в режиме офлайн, онлайн и #пишемдома. ФОТО: группа "Тотальный диктант" во ВКонтакте

17 октября жители Ярославля напишут «Тотальный диктант». Традиционно образовательная акция проводится в апреле, однако в этом году ее из-за пандемии коронавируса пришлось перенести.

Для проведения мероприятия в режиме офлайн организаторы выбрали шесть площадок: ТРЦ «Яркий», Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова, детская библиотека «ЛИТ-HOUSE», Ярославская областная научная библиотека им. Н.А. Некрасова, Ярославский филиал МФЮА и Волковский театр. Он примет участников акции впервые. Отмечается, что во время написания диктанта присутствующие должны быть в масках.

Также в этом году есть возможность поучаствовать в акции, не выходя из дома. Организаторы предусмотрели два формата: онлайн и #пишемдома. Подробности можно узнать на официальном сайте «Тотального диктанта».