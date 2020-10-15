В Ярославле таксист обманул пассажирку на 19 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Ярославля обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что с ее карты были незаконно списаны 19 тысяч рублей.

Как оказалось, деньги пропали после ее поездки в такси. У пассажирки не оказалось наличных, чтобы оплатить проезд, она предложила водителю кинуть ему деньги на карту. Он начал диктовать свой номер, но женщина не сумела его ввести и отдала мужчине телефон с открытым банковским приложением. Вместо суммы за проезд водитель перекинул себе на счет около 19 тысяч рублей.

Личность подозреваемого быстро установили. Он не стал отпираться, во всем признался и вернул ярославне деньги. Однако уголовное дело все равно было возбуждено. Таксисту за его необдуманный поступок грозит до 6 лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.