Администрацию Рыбинска закрыли на карантин

Администрация закрыта на карантин. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинской администрация с 15 октября приостановлен прием граждан по их личным вопросам. Кроме того, в октябре не будет приемов главы и заместителей главы администрации. Назначенный на завтра, 16 октября, консультативный прием рыбинцев по юридическим вопросам также не состоится.

Все свои жалобы и вопросы местные жители могут направлять в интернет-приемную через официальный сайт рыбинской администрации и по почте. Помимо этого на первом этаже в фойе установлены специальные ящики для приема документов.

Все специалисты находятся н своих рабочих местах, но вход в не работников администрации в здание запрещен.