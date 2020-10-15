ВТБ запустил кампусный проект в ЯрГУ им. П.Г. Демидова

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14 октября в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова прошло торжественное открытие кампусного проекта, участниками которого стали 7,5 тыс. студентов и работников вуза. Новый сервис разработан и реализован при поддержке банка ВТБ.

Карта ВТБ, выпущенная в рамках данного проекта, представляет собой не только финансовый инструмент для начисления денежных средств на счета сотрудников и студентов ЯрГУ, но и выступает в роли универсального идентификатора в новой кампусной системе вуза, а вскоре станет также электронным читательским билетом и зачетной книжкой.

Одновременно с запуском кампусного проекта в университете состоялось торжественное открытие базовой кафедры банка ВТБ. Основные задачи кафедры – разработка специализированных дисциплин, связанных с современными потребностями финансового рынка и банковского дела, а также обучение студентов компетенциям, необходимым для работы в банковской системе, проектная деятельность, проведение прикладных исследований, имеющих практическую значимость для ВТБ.

Заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, начальник управления продаж в корпоративном канале – вице-президент Роман Петерсон прокомментировал:

- Кампусный проект с ЯрГУ – успешный пример взаимовыгодного сотрудничества и развития в вузах электронной обучающей среды. Кроме того, повышение роли финансовых институтов в экономике требует усиления взаимодействия между университетом и банком как будущим работодателем для выпускников экономических специальностей. Открытие базовой кафедры в перспективе позволит специалистам высокой квалификации успешно начать работать в области финансов и банковского дела.

Ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков отметил:

- Кампусная карта является уникальным инструментом удобного доступа студентов, аспирантов и преподавателей к информационным, сервисным, административным и платежным услугам в университете. Система позволяет обеспечить безопасность в учебном заведении и исключает анонимность тех, кто находится внутри помещений. Кроме того, на базе обновленной СКУД запущена в опытную эксплуатацию собственная разработка ЯрГУ – система распознавания лиц и авторизация по визуальному образу.