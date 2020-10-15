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Общество

В Ярославле на дистанционное обучение ушла гимназия №1

Более 20% учеников заболели
Полина Вачнадзе
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Более 20% учеников заболели

Более 20% учеников заболели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на дистанционное обучение перешла гимназия №1. Как говорится на официальном сайте образовательного учреждения, более 20% учеников отсутствуют на занятиях из-за ОРВИ и других простудных заболеваний.

В режиме дистанта гимназия будет обучаться как минимум 7 дней, потом, в зависимости от ситуации, руководство примет решение о переходе на очный режим, либо о продлении дистанционного обучения. Личные посещения образовательного учреждения сейчас запрещены.

По всем вопросам родители учеников и сами школьники могут обращаться по телефонам 44-34-74 или 44-27-57. Связь с педагогами можно поддерживать по корпоративной почте или региональный дневник.

Образование