В Ярославле на дистанционное обучение ушла гимназия №1

Более 20% учеников заболели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на дистанционное обучение перешла гимназия №1. Как говорится на официальном сайте образовательного учреждения, более 20% учеников отсутствуют на занятиях из-за ОРВИ и других простудных заболеваний.

В режиме дистанта гимназия будет обучаться как минимум 7 дней, потом, в зависимости от ситуации, руководство примет решение о переходе на очный режим, либо о продлении дистанционного обучения. Личные посещения образовательного учреждения сейчас запрещены.

По всем вопросам родители учеников и сами школьники могут обращаться по телефонам 44-34-74 или 44-27-57. Связь с педагогами можно поддерживать по корпоративной почте или региональный дневник.