«Хорошо, что не в толпу людей»: в Ярославле легковушка влетела в автобус

ДТП произошло вечером 14 октября. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль"

Вчера, 14 октября, в Ярославле на Ленинградском проспекте произошло ДТП По предварительным данным, легковушка ВАЗ влетела в автобус ЛИАЗ.

Как говорят очевидцы, водитель был не совсем трезв. Авария произошла у остановки общественного транспорта.

- Хорошо хоть в автобус въехали, а не в толпу людей, - пишут в комментариях.

В ДТП пострадала только пассажирка ВАЗа – девушка 1995 года рождения. Ей назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Сегодня ночью в Ярославской области произошло еще две крупные аварии: в Переславском районе и в Ярославле на улице Гагарина. Под Переславлем "Тойота" врезалась в МАЗ, водителя иномарки увезли в больницу. В Ярославле столкнулись "КИА" и "Фольксваген", водитель "КИА" госпитализирован.