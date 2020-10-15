У ярославского дорожного предприятия за долги арестовали спецтехнику. ФОТО: УФССП по Ярославской области

У бизнесмена, который занимается ремонтом дорог, арестовали два большегруза за долги по налогам. Как уточнили судебные приставы, мужчина уже не впервые попадает в их поле зрения. В этот раз долг составил почти 300 тысяч рублей.

Ярославские приставы взыскали деньги, которые находились на счетах неплательщика, а в отношении транспорта вынесли запрет на любые регистрационные действия. Несмотря на эти меры, должник в установленный законом срок налоги так и не выплатил.

- В результате розыскных мероприятий большегрузы нашли на промышленной площадке крупной городской дорожно-строительной организации. Арендуя автомобили, они осознавала, что их работы могут быть приостановлены. Что и произошло – пристав арестовал транспортные средства, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Вроде де бы как хозяин спецтехники задумался об уплате налогов. Если он это не сделает в ближайшее время, большегрузы будут проданы на торгах.

Кстати, больше года назад ярославец уже имел дело с приставами – ему пришлось оплатить долг по налогам в размере 1 миллиона рублей. Это произошло также после ареста имущества.