Ярославский депутат предложил штрафовать водителей транспорта за нарушение масочного режима пассажирами

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Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский предложил штрафовать за несоблюдение масочного режима не пассажиров, а водителей общественного транспорта. По его мнению, именно они и кондукторы допускают переполненности салонов и не следят за тем, чтобы все пассажиры были в медицинских масках.

- Если мы не хотим, чтобы наш город и область потонули в волне заболевших, с которыми не справятся наличествующие медицинские силы, нам экстренно необходимо навести порядок в соблюдением санитарных правил в общественном транспорте. Сейчас все сложнее, чем весной будет. Надо наводить порядок и сфере торговли, чтобы пресекать распространение инфекции, - написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат.

Но с таким предложением согласились далеко не все. Как заметили в одном из комментариев к посту, с таким подходом придется штрафовать гаишников, за то, что люди правила дорожного движения не соблюдают.