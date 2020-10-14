Деньги на съем квартир получат все жильцы дома на Батова в Ярославле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании муниципалитета Ярославля, которое прошло сегодня, 14 октября, приняли решение расширить круг претендентов на получение компенсации на съем жилья, взамен пострадавшего при взрыве дома на Батова.

Получить компенсации смогут не только собственники поврежденных квартир, но и жильца, которые не были там зарегистрированы или не успели оформить право собственности и регистрацию. Меры соцподдержки распространяются и на ярославцев, которые проживали в доме, даже если они не были там зарегистрированы.

На бюджете города этот жест властей никак не отразится. По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, расчет шел по количеству квартир, а не по числе прописанных там людей.